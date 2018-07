États-Unis : au moins 11 morts dans le naufrage d'un navire

publié le 20/07/2018 à 15:20

L'accident est survenu sur le lac de Table Rock, dans l'État du Missouri, un lac artificiel très prisé par les touristes. Sur les 31 passagers, au moins 11 sont morts, dont des enfants. Cinq personnes sont toujours portées disparues, et 7 autres ont été hospitalisées.



La compagnie propriétaire du bateau, Ripley Entertainment, proposait une excursion dans la région des monts Ozarks. L'embarcation a tenté de rejoindre le rivage, du côté de la ville de Branson, avant de chavirer.

Rick Kettels, témoin de la violente perturbation, déclare qu'il n'a "jamais vu de tempête aussi mauvaise". Sur une vidéo qu'il a lui-même tournée, de grosses vagues s'écrasent sur le ponton. "Je ne pense pas que ce bateau ait pu avoir une chance" dit-il.

La Croix-Rouge et les responsables de la ville de Branson se sont rendus sur place pour secourir les victimes. La compagnie maritime a également assuré qu'elle "ferait tout son possible pour porter assistance aux familles concernées et aux autorités alors qu'elles poursuivent les opérations de recherche et de sauvetage".

#EUA: Sobe para 11 o número de mortos em naufrágio de navio turístico no #Missouri https://t.co/jtkrYiRyLO pic.twitter.com/6khhcSYYH9 — RENOVA (@RenovaMidia) 20 juillet 2018

Une météo très capricieuse

À cette période de l'année, la région du Midwest américain est sujette à de gros orages. Selon Steve Lindenberg, météorologue à Springfield, les vents ont atteint les 119 km/h et ont provoqué des chutes d'arbres et des coupures de courant dans la région.



Malgré la rare intensité de cette tempête, il ne s'agit pas là d'un événement isolé. Plusieurs phénomènes météorologiques violents ont frappé l'État dans la soirée de jeudi. Ainsi, des tornades ont parcouru l'Iowa, faisant des blessés et endommageant des bâtiments.



Une équipe chargée d'enquêter sur les circonstances de l'accident a été envoyée ce vendredi matin par le Conseil national de la sécurité des transports (National transportation safety board).

Le naufrage a eu lieu dans le lac de Table Rock dans le Missouri le 19 juillet 2018 Crédit : GAL ROMA, LAURENCE CHU / AFP