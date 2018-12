publié le 14/12/2018 à 13:46

Elle n'avait ni mangé ni bu depuis plusieurs jours. Aux États-Unis, une petite fille de 7 ans originaire du Guatemala est morte en détention, après avoir été arrêtée au sud de Lordsburg (Nouveau-Mexique) le 6 décembre dernier, révèle le Washington Post.



La fillette, qui avait illégalement franchi la frontière en compagnie de son père et d'une douzaine d'autres personnes, est morte de "déshydratation et d'un état de choc", écrit le quotidien, citant le service américain des douanes et de la protection des frontières.



Prise de convulsions huit heures après avoir été placée en détention, elle a été transportée par hélicoptère à l'hôpital pour enfants d'El Paso (Texas), où elle a perdu la vie. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame et vérifier si le processus approprié à ce genre de situation a bien été appliqué. Le quotidien américain précise que le papa de la fillette est resté à El Paso, dans l'attente d'une rencontre avec des représentants consulaires du Guatemala.