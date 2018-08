publié le 14/08/2018 à 19:53

Jack Palmer est un enfant en pleine forme et en bonne santé. Né il y a sept mois, ce bébé a pourtant déjà traversé bien des épreuves, et notamment plusieurs opérations à cœur ouvert.



Diagnostiqué in utero, le petit Jack souffrait d'hypoplasie du cœur gauche. Tiffany Palmer, déjà mère de deux enfants, raconte à People ce moment où elle a appris que son troisième enfant était gravement malade. "C'était à notre échographie des 20 semaines. Nous ne nous attendions pas au diagnostic. Aucun parent ne s'y attend. (...) Nous savions que la plupart des bébés atteints de ce diagnostic ne survivent pas à la grossesse ou à la naissance."

L'hypoplasie du coeur gauche est un défaut congénital rare se manifestant par la malformation des structures gauches du cœur et l'obstruction de la circulation sanguine dans les vaisseaux. Les nouveaux-nés atteints de ce syndrome doivent bénéficier d'une chirurgie néonatale. Plusieurs options thérapeutiques sont possibles. Pour Jack, c'est la transplantation cardiaque qui a été choisie.

When Tiffany Palmer was 20 weeks pregnant she learned devastating news: Her unborn son, Jack, had a serious congenital heart defect. He only had half of a heart. pic.twitter.com/ideB5I9xTn — Kathie Lee and Hoda (@klgandhoda) 8 août 2018

Une double transplantation

Né le 16 janvier, Jack est opéré la première fois à seulement deux semaines, puis une deuxième fois à trois semaines. "Nous n'avons jamais perdu espoir. (...) Tant que nous faisions des choses qui lui donneraient une certaine qualité de vie, nous continuions d'espérer", expliquent Tiffany et son mari Chuck.



Trois chirurgies invasives sont nécessaires pour soigner la maladie dont souffrait Jack. Mais son état de santé était si grave que l'anomalie avait touché ses poumons. En plus de la transplantation cardiaque, une transplantation pulmonaire était également nécessaire.



Le 23 mai dernier, les cardiologues du centre cardiaque de l'hôpital pédiatrique de St. Louis ont effectué les transplantations à Jack, ce qui fait de lui le plus jeune, en 10 ans, à avoir subi une telle opération.

"Il souriait"

"C'était incroyable, explique Tiffany. La première chose que nous avons remarquée, c'est à quel point il était rose". Même s'il a été intubé pendant plusieurs semaines, l'enfant "était réveillé, il pouvait interagir avec nous, il souriait".



Il y a quelques jours, le petit Jack et sa famille ont pu quitter l'hôpital. "Il pourrait être en colère, contrarié et furieux après ce qu'il a vécu, s'émeut Tiffany. Mais au bout du compte, il sourit toujours et veut jouer avec vous et être aimé. Son sourire en vaut la peine".