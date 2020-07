En route pour l’Amérique !

et Thomas Hugues

publié le 03/07/2020 à 20:00

A la veille de l’Independance Day on parcourt les Etats-Unis à la découverte des plus célèbres monuments américains. De la Statue de la Liberté à New-York au Golden Gate Bridge, le célèbre pont de San Francisco, en passant par le Mont Rushmore, cette sculpture monumentale gravée dans la falaise représentant quatre présidents américains, l’historienne Nicole Bacharan nous révèle l'histoire des monuments les plus emblématiques des Etats-Unis.

Dans quel contexte la Statue de la Liberté a-t-elle été offerte aux Etats-Unis ? Quel a été le rôle de Gustave Eiffel dans sa construction ? Pourquoi le Golden Gate Bridge est-il orange ? Comment s'est déroulée sa construction ? Qui sont les quatre présidents représenté au Mont Rushmore et que représentent-ils ?



Notre invitée nous raconte également que les célèbres lettres d'Hollywood ont été installées sur cette colline de Los Angeles pour promouvoir un projet immobilier. Les habitants de la ville vont s'attacher à ses lettres, et des stars vont même financer leur entretien.

à lire : Le Monde selon Trump chez Tallandier

Le monde selon Trump

