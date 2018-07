Elle se fait mordre par un requin en voulant prendre une photo

publié le 12/07/2018 à 19:36

Katarina Zarutskie est une étudiante de 19 ans. Elle est également mannequin et blogueuse voyage aux 46.600 abonnés. Pendant ses vacances aux Bahamas, elle a eu une idée : plonger dans l'eau en compagnie des requins-nourrices pour réaliser une photo de rêve, qu'elle pourra ensuite publier sur ses réseaux sociaux. "Je l'ai vu comme une opportunité de me connecter à la nature", a-t-elle déclarée au micro d'ABC.



Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Même s'ils ne sont pas connus pour être agressifs, les requins-nourrices restent des animaux sauvages. Loin d'être effrayée, la jeune femme a plongé. Après quelques minutes dans l'eau, une habitante l'a encouragée à se détendre et à s'allonger. C'est alors que la jeune femme s'est fait mordre au bras par un requin avant de se faire emporter sous l'eau.

Retenue sous l'eau pendant plusieurs secondes

Étudiante infirmière à Miami et adepte des sports nautiques, Katarina Zarutskie a su garder son calme. "Je pense que si une personne crie et se débat, ça peut définitivement changer la situation". Malgré avoir été retenue sous l'eau pendant plusieurs secondes, elle a fini par se dégager. Elle a même eu le réflexe de garder sa main hors de l'eau tout en effectuant une pression sur la blessure pour éviter que le sang ne se propage et n'attire les autres squales.

Katarina Zarutskie a publié la photo de la morsure sur sa page Instagram. Crédit : KATARINA ZARUTSKIE / INSTAGRAM

Rapidement sortie de la mer, elle a fait soigner la morsure qui ne lui laissera qu'une cicatrice. Katarina Zarutskie assure ne pas avoir vu le panneau d'avertissement qui se trouvait sur le site touristique et qui mentionnait que "Les requins peuvent parfois mordre, gardez vos bras hors de l'eau".

Critiquée par les internautes, elle répond

Relayée par les réseaux sociaux et les médias américains, son histoire a rapidement pris de l'ampleur. Inondée de commentaires en ligne, elle a également reçu une foule de critiques. La jeune femme a notamment été accusée d'être trop négligente et obsédée par son image au point de vouloir prendre des risques pour une photo. Ne supportant plus d'être raillée par les internautes, Katarina Zarutskie a été obligée de désactiver son compte.



En réponse aux critiques des internautes, Katarina Zarutskie s'est défendue : "Je connais et respecte l'océan", dit-elle. Elle a également assuré qu'elle "réfléchira à deux fois" à l'avenir, et qu'elle avait appris "une grande leçon".