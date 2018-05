publié le 01/05/2018 à 18:29

Une première pour des crocodiles marins. En septembre 2017, une entreprise de plongée a fait une découverte pour le moins surprenante. Au nord du récif Montgomery, sur la côte ouest australienne, le cadavre d'une baleine à bosse d'environ 15 mètres, flottait sur le dos et pourrissait, à moins d'un kilomètre de la côte, rapporte Sciences et Avenir.



Si la vision du cadavre de 30.000 kilos est impressionnante, c'est surtout les charognards qui ont attiré l'attention du groupe. Quatre requins-tigres et un crocodile marin étaient en effet en train de dévorer le cétacé. Afin de mieux observer ce phénomène inédit, un drone a été lancé.

Sur les photos et vidéos prises, on voit notamment que le festin s'est relativement bien déroulé entre les quatre puissants prédateurs. Toutefois, "un requin a eu un bref contact avec le crocodile et a semblé taper l'eau avec sa queue, probablement dans un effort de repousser le crocodile de la zone", expliquent des chercheurs américains la revue Journal of Ethology.

Selon Austin Gallagher, principal auteur de l'étude, c'est la première fois qu'un crocodile marin est observé entrain de manger une baleine. Sept jours plus tard, la scène s'est répétée sur la terre ferme où la carcasse de la baleine s'était échoué. Douze crocodiles achevaient de dévorer le cétacé.

> Shark And Crocodile Attack Whale Carcass