publié le 07/06/2018 à 18:56

Après les stories, Instagram pourrait emprunter une nouvelle fonctionnalité popularisée par Snapchat. Selon plusieurs sources, dont le site spécialisé américain TechCrunch, la filiale de Facebook envisage d'ajouter une nouvelle section à son application centrée sur la vidéo. Cette rubrique serait fortement inspirée de l'onglet Discover de son rival américain, dans lequel des médias, des personnalités et des influenceurs proposent des contenus interactifs affichés à la verticale.



Instagram souhaiterait mettre en avant des formats plus longs, comme des séries, des clips musicaux et des contenus natifs, diffusés en haute-définition et affichés à la verticale, le format référence sur mobile. Instagram serait en pourparlers avec des médias et créateurs pour rendre leurs contenus disponibles sur sa plateforme. Le modèle économique n'aurait pas encore été arrêté.

Facebook vise YouTube

Tous ces contenus ne seraient pas soumis à la limitation actuelle de la plateforme. Aujourd'hui, Instagram tolère des vidéos d'une minute maximum sur le fil d'actualité des utilisateurs et des vidéos éphémères de 15 secondes, disponibles 24 heures, dans les stories. Selon le Wall Street Journal, le réseau social pourrait bientôt autoriser les vidéos d'une heure pour tous ses utilisateurs. D'après TechCrunch, ces nouveautés seront officialisées le 20 juin.

Cette nouvelle version d'Instagram s'inscrit dans la volonté de Facebook d'empiéter sur les plates-bandes de YouTube. Ces dernières années, le premier réseau social a multiplié les tentatives pour rivaliser avec le service vidéo de Google. Avec 800 millions d'utilisateurs et 2 millions d'annonceurs, la filiale de Facebook entend augmenter ses recettes publicitaires (les formats longs sont plus rémunérateurs) alors que les dépenses dans la publicité vidéo devraient dépasser les 28 milliards de dollars en 2020, selon Cisco. Instagram n'a pas réagi à ces informations.