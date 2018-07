publié le 12/07/2018 à 05:49

C'est un mystère qui semble très loin d'être résolu. Un immense sarcophage de 1,85 mètre de haut et 2,65 mètres de long et 1,65 mètre de large a été retrouvé à Alexandrie. C'est le plus grand jamais découvert dans la vie selon le Conseil suprême des Antiquités du pays.



Science Post précise que l'on n'a aucune indication sur la date ni la datation du sarcophage. Un buste en marbre a été trouvé près de la tombe, sans doute celui de son propriétaire. Cette découverte fascine les archéologues. Ayman Ashmawy, qui a conduit les fouilles, note que la couche de mortier encore intacte entre le couvercle et le corps du cercueil indique qu’il n’a pas été ouvert depuis qu’il a été scellé il y a plus de 2.000 ans.



Le site remonte à la période ptolémaïque, entre 330 avant Jésus-Christ et le sarcophage a été découvert à près de cinq mètres de profondeur. Quant à ce qu'il contient, aucune information puisque rien n'est inscrit dessus ou près de ce bloc de pierre. Seule la taille immense du sarcophage et du buste peuvent laisser présager que la personne enterrée dans ce sarcophage était d'un statut social élevé.