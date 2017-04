publié le 05/04/2017 à 14:47

Belle trouvaille en Égypte. Les vestiges d'une nouvelle pyramide ont été découverts dans la nécropole du site archéologique de Dahchour, à une trentaine de kilomètres au sud du Caire. Ces blocs de pierres antiques seraient vieux de 3.700 ans et dateraient de la XIIIe dynastie, selon le ministère des Antiquités égyptien.



Les fouilles sont encore à leurs débuts, on ne connaît donc pas encore la taille exacte de la pyramide originelle. Les premières photographies fournies par le ministre des Antiquités, Zahi Hawass, révèle des blocs de pierres entourés de sable et le début d'un corridor qui semble s'enfoncer dans le sol. Un petit bloc en albâtre noirci affichant des inscriptions en hiéroglyphes et un linteau de granit ont aussi été retrouvés sur le site archéologique. Selon le communiqué du ministère, "l'équipe va poursuivre les fouilles sur le site pour mettre au jour le reste" de la pyramide.

Le tombeau d'une reine ?

Les restes du monument funéraire ont été retrouvés non loin de la pyramide rhomboïdale de Dahchour, construite par le pharaon Snéfrou, père du pharaon Khéops et fondateur de la IVe dynastie (2600 avant J-C). Selon Zahi Hawass, les vestiges découverts semblent indiquer que la pyramide appartenait "à une reine, qui aurait été enterrée près de son mari ou de son fils". Le ministre espère désormais "retrouver toute inscription qui puisse dévoiler l'identité de la propriétaire de cette pyramide". À ce jour, l'Égypte compterait pas moins de 123 pyramides découvertes.