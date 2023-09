Donald Trump a-t-il appris de l'exercice du pouvoir ?

Donald Trump est sans conteste un cas à part dans l’histoire des États-Unis. Embourbé dans les affaires judiciaires comme jamais un ancien président américain ne l’a été, le milliardaire rêve toujours d’un "come-back" en 2024. Mais a-t-il appris de l'exercice du pouvoir ? "Je ne pense pas", dit Jérôme Cartillier, journaliste et auteur d’Amérique années Trump (Gallimard) pour qui "il y a une vraie possibilité aujourd'hui de voir Donald Trump à la Maison-Blanche".



"C'est un homme qui a toujours été très seul de manière générale et qui est aujourd'hui de plus en plus seul", assure-t-il. "Il y avait lors de son premier mandat, pas mal de ce qu'on appelait 'les adultes dans la pièce', c'est-à-dire des gens un peu raisonnables. (...) Aujourd'hui, Trump s'est fâché avec 99 % de toutes les personnes à qui il a travaillé". Selon le journaliste, "on peut imaginer que si d'aventure il était élu pour un deuxième, cette solitude soit encore plus marquée avec un élément qu'il faut ajouter, c'est une forme de ressentiment".

Le second élément à prendre en compte pour Jérôme Cartillier est que Trump s'est "clairement enfermé avec une espèce de d'aigreur et d'amertume". Enfin, le milliardaire "est vraiment un battant. C'est vraiment quelqu'un qui est extraordinairement combatif". Autant de raisons de le voir aller jusqu'au bout en 2024.