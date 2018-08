publié le 28/07/2018 à 04:27

Les incendies de Californie ont provoqué un septième mort, dimanche 5 août. Selon les autorités locales, la victime s'appelait Jairus Ayeta et a été identifiée comme étant un ouvrier de la compagnie électrique PG&E, qui s'occupait à relancer l'électricité dans la zone du comté de Shasta, dans le nord de l'État.



L'incendie est le sixième le plus meurtrier que cet État a connu. Baptisé "Carr", au nord de la ville de Redding (au nord), il a consumé 62.534 hectares depuis lundi 23 juillet et n'est à présent contrôlé qu'à 41%, malgré les 4.200 pompiers mobilisés sur place pour combattre les flammes. Quelque 1.600 bâtiment, dont 1.000 maisons, ont été rasés.

Le brasier a par ailleurs causé la mort de deux pompiers, pendant l'exercice de leur fonction, jeudi 26 juillet. Il s'agit d'un "sous-traitant privé qui opérait un bulldozer est mort hier après-midi (jeudi 26 juillet, NDLR) et un pompier de la ville de Redding dans la soirée", a précisé un porte-parole du service des pompiers Calfire, sans autre détail.

Deux jeunes enfants et leur arrière-grand-mère âgée de 70 ans, Melodie Bledsoe, ont péri dans l'incendie "Carr", a annoncé samedi 29 juillet leur famille à des médias américains. Au total, 38.000 personnes ont été évacuées dans le comté de Shasta du fait de ce qui a été qualifié par le gouverneur de Californie Jerry Brown de foyer "incontrôlable".



La catastrophe est loin d'être terminée. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle et ordonné le déblocage d'une aide fédérale pour en venir à bout.

Un pyromane présumé arrêté

Tandis que le président Donald Trump signait, samedi 28 juillet, un décret ordonnant à l'Agence de gestion des situations d'urgence (Fema) d'apporter son soutien aux autorités du comté, un homme de 32 ans, Brandon McGlover, avait été arrêté peu après le départ de ce feu.



Il est soupçonné d'être à l'origine de neuf incendies dans le sud-ouest du comté de Riverside et a été inculpé vendredi 27 juillet de quinze chefs d'accusation d'incendie criminel pour lesquels il a plaidé non coupable. Le gouverneur Brown a décrété l'état d'urgence dans ce comté, ce qui permet de débloquer des moyens supplémentaires, affecté par des coupures d'électricité à cause de dégâts causés par les flammes sur plusieurs kilomètres du réseau de distribution.

De nombreux feux frappent la #Californie. Particulièrement dévastateur, l'incendie baptisé #Carr se déplace rapidement. La ville de #Redding en partie évacuée #RTSvidéo pic.twitter.com/e6qXMfQJ3m — RTSinfo (@RTSinfo) 27 juillet 2018

Ferguson menace Yosemite

Un pompier est mort il y a quelques jours sur un autre incendie, baptisé Ferguson et situé près du célèbre parc national de Yosemite, partiellement fermé. Presque trois semaines après son départ, le 13 juillet dernier, il n'était circonscrit qu'à 39% et a brûlé près de 28.000 hectares.



La Californie a subi d'immenses feux de forêt en octobre 2017 et a subi en décembre l'incendie "Thomas", l'un des plus dévastateurs de son histoire.