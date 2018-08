et AFP

publié le 12/08/2018 à 14:50

Vaste opération de déminage à Rouen. Une bombe pesant plus de 200 kilos et datant de la Seconde Guerre mondiale a été neutralisée dimanche 12 août, confirme la préfecture de Seine-Maritime. L'opération délicate a été réalisée en à peine une heure.



Dès 7 heures ce dimanche matin, les personnes résidant dans un périmètre de 270 mètres autour de la bombe ont dû être évacuées. Un Ehpad et près de 630 logements étaient concernés, soient 1.800 personnes privées de grasse matinée.

Prévenus en amont, beaucoup d'habitants étaient déjà partis, et il n'en restait qu'une centaine à évacuer dans un gymnase de la ville. Seule une personne n'a pas voulu évacuer, a indiqué le sous-préfet de la Seine-Maritime Jehan-Éric Winckler, et a dû signer une décharge, avec interdiction de sortir.

L'engin explosif, qui avait été découvert fin juin dans le cadre des travaux de l'écoquartier Flaubert, près du centre de Rouen, a été rapidement neutralisé. Les opérations, débutées à 9h30, se sont terminées une heure plus tard. "On a mis moins de temps que prévu", se félicite le sous-préfet : à 11 heures, tous les habitants ont pu regagner leur logement. La bombe sera détruite dans les prochains jours.

"Voilà, le bébé est chargé", ont lancé les démineurs venus de #Caen. Ils vont emmener la bombe de 230 kilos, désamorcée ce matin à #Rouen. pic.twitter.com/UK1EndOHc2 — 76actu (@76actu) 12 août 2018