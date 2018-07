Cuba : un Philippin survit 22 heures en mer après avoir chuté d'un paquebot

publié le 05/07/2018 à 13:54

Nous sommes à Cuba pour une baignade pas vraiment comme les autre pour un Philippin de 33 ans qui travaille à bord du Norwegian Gateway, l'un des plus grands bateaux de croisière au monde.



Il y a quelques jours, cet homme passe par dessus bord. Il est 15h30. La chute est spectaculaire. On l'aperçoit un court instant remonter à la surface. Mais le temps que le navire ralentisse et fasse demi-tour, sa trace est perdue. L'équipage scrute la surface avec des jumelles. Les secours, deux avions et une vedette des garde-côtes, vont ratisser la zone. Pas moins de 4.000 kilomètres carrés. Sans résultat.

Plus aucune trace du marin tombé à l'eau. Dans la nuit, il est officiellement déclaré "péri en mer". La compagnie prévient la famille et adresse ses condoléances. Jusqu'au lendemain 13h30.

22 heures après la chute, un autre navire de croisière, le Carnival Glory, aperçoit un corps flottant, un homme qui fait la planche et esquisse un geste. C'est bien le marin tombé à l'eau. Ce dernier a dérivé, sans bouée, dans l'eau froide, au milieu des requins, sur environ 50 kilomètres. Le miraculé va bien. Il a été débarqué au Mexique, mais pas sûr qu'il reparte en croisière pour fêter ça.