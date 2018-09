et AFP

Des milliers de soldats, des armes et des chars, mais pas de missiles balistiques intercontinentaux. Pyongyang a organisé un défilé militaire dimanche 9 septembre pour célébrer le 70e anniversaire de la Corée du Nord, et le régime a évité de présenter ces armes qui lui ont valu de multiples sanctions internationales, dans une période de détente historique.



Trop montrer ses muscles aurait pu mettre en danger les efforts diplomatiques réalisés ces derniers mois, qui ont abouti à la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un en juin dernier à Singapour. Le dirigeant nord-coréen a témoigné de son amitié avec la Chine, levant la main de l'émissaire envoyé par le président Xi Jinping au moment où ils saluaient la foule après la parade.

Après avoir tiré 21 coups de canon, les forces armées nord-coréennes ont défilé place Kim Il-sung, mais aussi dans les airs lors d'un ballet aérien. Des milliers de civils ont paradé après le défilé militaire, accompagnés de chars appelant notamment à la réunification de la péninsule.

Gérard Depardieu assiste au défilé militaire en Corée du Nord dimanche 9 septembre Crédit : Sebastien BERGER / AFP

Si le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz était le seul dirigeant à avoir répondu présent, l'acteur Gérard Depardieu était également de la fête, assis en dessous de la tribune principale.