Kim Jong-Un a invité Donald Trump en Corée du Nord et se rendra aux États-Unis

publié le 13/06/2018 à 01:02

Après des mois d'escalade verbale et de provocation, l'heure est désormais aux marques d'affection. Kim Jong-Un a invité Donald Trump à se rendre en visite à Pyongyang lors de leur sommet à Singapour.



Le leader nord-coréen a également accepté de se rendre aux États-Unis, a annoncé mercredi 13 juin l'agence nord-coréenne.

"Kim Jong-Un a invité Trump à effectuer une visite à Pyongyang à un moment opportun, et Trump a invité Kim Jong Un à venir aux États-Unis", a indiqué l'agence officielle KCNA.

"Les deux dirigeants ont accepté avec plaisir leurs invitations réciproques, convaincus que cela constituera une autre occasion importante pour une amélioration des relations" entre les deux pays, a indiqué l'agence.

La dénucléarisation à une condition

Mardi, les deux hommes avaient échangé une poignée de main, la première entre des dirigeants nord-coréen et américain. Lors d'un entretien qui avait ensuite duré 5 heures, Donald Trump et Kim Jong-Un avaient signé un document commun, où il y est question de "dénucléarisation". Mercredi, Kim Jong-Un a précisé que la dénucléarisation dépend de la cessation de l'antagonisme.



"Kim Jong Un a déclaré qu'afin d'établir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et de réaliser sa dénucléarisation, les deux pays doivent s'engager à s'abstenir de s'antagoniser (...) réciproquement, pour se comprendre mutuellement", a indiqué l'agence de presse officielle KCNA.