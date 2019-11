Corée du Nord : nouveaux tirs de deux "projectiles non identifiés"

et AFP

publié le 29/11/2019 à 01:05

Ces nouveaux tirs surviennent au moment où les négociations sur le nucléaire entre Pyongyang et Washington sont au point mort. Selon l'état major sud-coréen, deux "projectiles non identifiés" ont été tirés depuis la province du Hamgyong du Sud. Dirigés vers l'est, ils sont tombés dans la mer du Japon.

Le tir a été effectué à 8 heure 56 ce jeudi matin, jour de la grande fête de Thanksgiving aux États-Unis. Il intervient également à la veille du deuxième anniversaire du premier tir d'un missile balistique, le Hwasong-15, capable selon des experts de frapper tout le territoire continental américain.

Aussitôt, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré que "les tirs répétés de missiles balistiques de la Corée du Nord constituent un sérieux défi non seulement pour notre pays, mais aussi pour la communauté internationale".

380 km de distance

La dernière série de tirs effectués par la Corée du Nord remonte à près d'un mois. Pyongyang avait alors affirmé avoir procédé à deux tirs, à partir d'un "lanceur de missiles multiples de très grande dimension".

Le tir de ce jeudi serait similaire à cette dernière série, selon l'état-major sud-coréen, qui a fait savoir que les projectiles ont parcouru 380 km, atteignant une altitude maximale de 97 km. En vertu des résolutions de l'ONU, Pyongyang n'a pas le droit de procéder à des tirs de missiles balistiques.