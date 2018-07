Condamnation à mort du "Jack l'Éventreur chinois"

publié le 30/03/2018 à 10:39

Un surnom sordide pour des actes barbares. Gao Chengyong, homme de 54 ans re-baptisé le "Jack l'Éventreur chinois" par les médias du pays, a été condamné à mort vendredi 30 mars. Comme le précise Challenges, qui rapporte l'information de Reuters, il a reconnu le viol et le meurtre de 11 femmes et jeunes filles, commis entre 1988 et 2002. Les faits se sont produits dans les villes de Bayin (province du Gansu, au nord-ouest du pays) et de Baotou, en Mongolie intérieure.



L'arrestation de Gao Chengyong remonte au mois d'août 2016. Comme le rapportait Le Point, il avait été interpellé dans l'épicerie qu'il gérait avec son épouse dans la ville de Baiyin. Le lien entre les différents meurtres avait été établi en 2004. La police avait offert une récompense de 200.000 yuans (près de 26.000 euros) en échange d'informations. Les autorités le décrivaient alors comme un personnage "solitaire et asocial", atteint d'"une perversion sexuelle" et haïssant les femmes.

Un mode opératoire précis

Selon le Telegraph, Gao Chengyong ciblait des femmes vêtues de rouge. Il les suivait jusqu'à chez elles et les violait puis les tuait, la plupart du temps en leur tranchant la gorge. Il doit son sobriquet, qui rappelle les crimes du mystérieux tueur en série londonien du XIXe siècle, à la manière dont il mutilait ses victimes, en coupant leurs organes génitaux. Selon Le Point, il leur retirait également leurs organes vitaux. La plus jeune de ses victimes avait huit ans.



La police a fini par l'arrêter grâce à l'arrestation de son oncle, accusé d'un délit mineur. Les autorités ont fait le rapprochement entre l'ADN de ce dernier et le tueur recherché, permettant de remonter jusqu'au coupable. Gao Chengyong, marié depuis trente ans, est père de deux enfants.