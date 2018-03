Chine : la pollution aux particules fines en baisse, mais encore trop élevée

et Loïc Farge

publié le 16/03/2018 à 06:05

Les émissions de particules fines ont baissé d'un tiers en quatre ans, selon les mesures faites par 204 capteurs répartis sur le territoire chinois. Depuis 2013, l'Empire du Milieu a, en effet, déclaré la guerre à la pollution qui serait indirectement responsable de la mort de 4.000 personnes par jour, soit près de trois par minutes.



Pour arriver à ces résultats, le gouvernement n'a pas fait dans le détail : fermeture des usines polluantes situées trop près des villes, interdiction du chauffage au charbon dans le nord du pays et développement des énergies renouvelables.

La Chine est le premier producteur de solaire au monde, même si les énergies vertes restent encore minoritaires dans le mix énergétique du pays.

Signe que la pollution s'est donc améliorée, les jours de pollution grave à Pékin seraient passés de 58 en 2013 à 23 en 2017.

Loin des 10 microgrammes préconisées par l'OMS

Mais malgré ses résultats encourageants, la pollution continue en Chine de dépasser et de très loin les normes internationales fixées par l'Organisation mondiale de la santé.



Par exemple, si on prend les particules fines, leur concentration a presque diminué de moitié à Chenghdu pour arriver à 50 microgrammes par mètre cube. On est cependant loin des 10 microgrammes préconisées par l'OMS.



Le rapport américain se conclue malgré tout par une note optimiste : si les efforts de la Chine continuent sur le même rythme, la population peut s'attendre à voir sa durée de vie augmenter de quelques mois, voire de quelques années.