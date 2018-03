publié le 20/03/2018 à 06:37

Rappel du premier épisode. Il y a quinze jours, Donald Trump avait d'abord annoncé qu'il allait taxer les importations d'acier à 25%.



L'Union européenne, notamment, s'en est émue. Elle a menacé de prendre des mesures de rétorsion, et a tenté de trouver un compromis. Ces dernières heures, des ministres allemands se disent "confiants" après des négociations avec leurs homologues américains. D'ailleurs la commissaire européenne en charge du dossier sera ce mardi 20 mars à Washington.

Il faut bien comprendre que cela dépasse largement l'acier. Donald Trump ne fait que mettre en pratique le protectionnisme qu'il avait promis pendant sa campagne. D'ailleurs c'est une conviction qu'il défend depuis des décennies, bien avant de rentrer en politique.

La puissance économique qu'il a au fond dans son viseur, ce n'est pas l'Europe. c'est la Chine. Et il va passer à l'attaque cette semaine.



Nouvelle salve protectionniste

Depuis longtemps, les grandes puissances économiques reprochent à la Chine de piller allègrement la propriété intellectuelle de leurs entreprises. Cela comprend notamment le vol de secrets industriels et technologiques.



Trump va se saisir de cette excuse pour justifier sa décision de frapper les biens importés de Chine de 60 milliards de dollars de tarifs douaniers (en particulier les produits technologiques). C'est deux fois plus que ce que lui suggéraient ces derniers jours ses conseillers.



En fait, la puissance économique chinoise est en train de rattraper l'économie américaine. Et Trump l'a dit pendant la campagne : il considère que la seule solution pour se défendre, c'est d'appliquer une politique protectionniste. Et s'il ne l'avait pas fait jusqu'à présent, c'est parce qu'il avait besoin d'amadouer la Chine pour qu'elle fasse pression sur la Corée du Nord.