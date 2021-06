Climat : Miami pourrait construire un mur de 6 mètres face à la mer

publié le 04/06/2021 à 17:43

Pour la Floride, il est temps de faire un choix face aux risques engendrés par le réchauffement climatique. Dans les semaines qui ont suivi l'ouragan Irma, le gouvernement fédéral américain a cherché à savoir quelles solutions pourraient être envisagées.

Et, comme le précise le New York Times, aucune n'est appréciable, esthétiquement, logistiquement ou économiquement. Les ingénieurs de l'armée américaine en sont venus à la conclusion qu'il faudrait probablement ériger un mur afin de se protéger des dégâts futurs ouragans. Un mur long de près de 10 km et de 6 mètres de haut, longeant la côte parmi les habitations. L'opération est estimée à 6 milliards de dollars.

Du retard face à l'urgence

De leur propre aveu, les Républicains à la tête de l'État pendant une vingtaine d'années ont largement ignoré le problème, provoquant un retard d'au moins dix ans sur les préparatifs dans la lutte contre les ouragans. La Floride a récemment réorienté 200 millions de dollars de taxes sur les transactions immobilières vers des projets contre la montée du niveau de la mer. Les États-Unis prévoient également une enveloppe d'un demi-milliard de dollars.

L'idée d'un immense mur le long de la côte semble faire consensus chez les défenseurs de l'environnement et les promoteurs immobiliers qui craignent à la fois une situation climatique difficile et la baisse des prix de l'immobilier.