Brexit : qui est le père de Boris Johnson, qui demande la nationalité française ?

Brexit : le père de Boris Johnson demande la nationalité française et se dit "européen"

et Marie Billon

publié le 01/01/2021 à 13:09

"Je serai toujours Européen, ça, c'est sûr !". En quelques mots, le père du Premier ministre Boris Johnson, Stanley Johnson, marque sa différence avec son fils, partisan puis artisan du Brexit. Attaché au "lien avec l'Union européenne", Stanley Johnson a demandé la nationalité française.

"Ce n'est pas une question de devenir Français. Si j'ai bien compris, je suis Français. Ma mère est née en France, sa mère était entièrement française, et son grand-père également. Alors pour moi, c'est une question de réclamer ce que j'ai déjà", a expliqué Stanley Johnson à RTL.

Bien que conservateur, comme son fils, Stanley Johnson s'est toujours opposé au Brexit. Il fut l'un des premiers fonctionnaires européens venus du Royaume-Uni. Avocat de profession, il fut fonctionnaire à la Commission européenne, mais aussi durant six ans député européen.

Avec un tel CV, difficile de vouloir couper les ponts avec l'Union européenne. "Je serai toujours européen, a-t-il confié à RTL. On ne peut pas dire aux Anglais qu'ils ne sont pas européens. L'Europe, c'est plus que le marché européen, c'est plus que l'Union européenne."