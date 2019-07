publié le 29/07/2019 à 13:21

Où sera fabriquée la nouvelle Astra ? En cas de Brexit sans accord, ce ne sera pas, comme prévu, dans l'usine britannique de Ellsmere Port. Dans un entretien au Financial Times, publié le 29 juillet, le patron de PSA, Carlos Tavares, prévient : si les choses tournent mal, il est prêt à tirer un trait sur le site et à transférer l'activité en Europe continentale.

"Franchement je préférerais la confier (la nouvelle Astra, ndlr) à Ellsmere Port mais si les conditions sont mauvaises et que ce n'est pas rentable alors je dois préserver le reste du groupe et je ne le ferai pas", explique-t-il. Carlos Tavares réclame avant tout de la visibilité sur ce que seront les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE fin octobre lors de la date prévue du Brexit.

Fin juin, le constructeur automobile français avait déjà lancé un avertissement similaire. Sauf qu'entre temps, Boris Johnson est devenu le nouveau Premier ministre britannique et qu'il a une priorité : préparer le pays à un Brexit sans accord.

Tout le secteur redoute un Brexit dur

Ce scénario inquiète l'industrie automobile, et notamment britannique, car le secteur pourrait perdre jusqu'à 70 millions de livres par jour via le rétablissement des droits de douanes et de contrôles douaniers. Vendredi 26 juillet, l'Association des constructeurs et des vendeurs automobiles (SMMT) a écrit à Boris Johnson en répétant qu'un Brexit sans accord "n'est simplement pas possible".