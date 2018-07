publié le 28/06/2016 à 18:35

L’annonce est finalement décalée d'une semaine. Quatre jours après l'annonce de la démission de David Cameron, le parti conservateur de Royaume-Uni a déclaré mardi 28 juin que son successeur serait nommé le 9 septembre. Les candidatures pour la place de premier ministre du Royaume-Uni et chef du parti conservateur, s'ouvriront mercredi 29 juin. Elles se clôtureront dès le lendemain, jeudi 30 juin, a précisé un porte-parole du parti.



Une déclaration qui vient annuler celle de la veille. "Le processus d'élection d'un nouveau leader du parti conservateur devrait commencer la semaine prochaine (...) et se conclura au plus tard le 2 septembre", avait assuré Graham Brady, responsable du calendrier au sein du parti. Malgré ce changement de date, le parti manifeste clairement l’envie d’accélérer le processus de succession. En effet, David Cameron avait annoncé dans un premier temps qu'il démissionnerait en octobre, soit trois mois après le Brexit. Les favoris pour occuper cette place sont pour l’instant l’ancien maire de Londres, Boris Johnson, la secrétaire d’État à l’Intérieur, Theresa May, et le ministre de la Justice, Michel Gove.