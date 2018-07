et AFP

publié le 30/06/2016 à 13:24

Ce ne sera pas Boris Johnson. L'ancien maire de Londres, chef de file du camp de la sortie de l'Union européenne, a annoncé ce jeudi 30 juin qu'il renonçait à briguer la succession du premier ministre conservateur David Cameron. Énumérant les tâches qui attendent le futur chef de gouvernement britannique, Boris Johnson a déclaré avoir "conclu que cette personne ne peut pas être moi".



L'excentrique conservateur faisait pourtant partie des favoris à la succession de David Cameron, qui a annoncé sa démission au lendemain du vote du Brexit, le 24 juin. La secrétaire d’État à l’Intérieur, Theresa May, et le ministre de la Justice, Michael Gove, semblent désormais les mieux placés pour s'installer au 10, Downing Street. Les candidatures pour la place de premier ministre du Royaume-Uni et chef du parti conservateur, s'ouvriront mercredi 29 juin. Elles se clôtureront dès le lendemain, jeudi 30 juin.