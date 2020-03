Barcelone : l'explosion d'une usine chimique fait au moins un mort

publié le 11/03/2020 à 17:20

Les faits se sont déroulés dans le quartier de La Verneda, à Barcelone. Une violente explosion est survenue dans une usine de produits chimiques mardi 10 mars, relate le média espagnol El Periódico.

"La déflagration s'est produite dans un réservoir souterrain pendant des essais de pression et a entraîné l'effondrement d'une partie du bâtiment de l'entreprise", ont indiqué les pompiers de Barcelone dans un message publié sur Twitter.

Selon cette même source, au moins une personne est décédée dans l'explosion et 19 autres ont été blessées, dont 13 ont été transférés à l'hôpital. Les secours étaient toujours à la recherche d'une personne disparue mercredi midi, selon les pompiers.

"La zone est contrôlée et il n'y a aucun risque pour la population", a rassuré le capitaine des opérations, Ángel López, toujours sur Twitter.

Continua la recerca de la persona desapareguda ahir a causa de l'explosió en una nau de material químic al polígon Montsolís, a #laVerneda.



Hi treballen tres unitats del Grup Caní de Recerca de @bomberscat i unitats de #BombersBCN. pic.twitter.com/kASbqYAra2 — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) March 11, 2020

Selon El Periódico, l'usine chimique Proquibasa emploierait plus de 50 salariés entre Madrid et Barcelone et se consacre "au stockage et à la distribution de produits chimiques". "Elle fournit des matières premières pour les détergents et les nettoyages, la construction, l'alimentation les cosmétiques et les lubrifiants", précise le média.