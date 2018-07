publié le 29/06/2016 à 12:22

Au moins 36 personnes ont perdu la vie dans l'attentat qui a été perpétré mardi 28 juin par trois kamikazes à l'aéroport international d'Istanbul-Atatürk. Mais ce grave bilan aurait pu être bien plus lourd si un policier n'avait pas fait preuve d'un courage et d'un professionnalisme absolu, en parvenant à neutraliser l'un des assaillants et donc mettre fin à sa folie meurtrière.



Les images de son action, qui font le tour du monde et son massivement partagées sur les réseaux sociaux, sont visibles en cliquant sur ce lien (attention, cette vidéo peut choquer). Cet enregistrement de qualité moyenne, issu d'une des caméras de vidéosurveillance de l'aéroport, montre d'abord l'un des kamikazes courir dans le terminal, arme automatique à la main. Devant lui, on distingue des passagers qui tentent de fuir les lieux.

À terre, le kamikaze se fait exploser

Mais à un croisement entre deux allées, le policier en question se cache et attend d'avoir en ligne de mire l'assaillant. Lorsque ce dernier passe devant lui, l'agent fait feu sur lui. Le kamikaze s'écroule, son arme lui échappe des mains et glisse sur le sol.

À terre, le terroriste blessé gesticule. Le policier s'approche de lui, mais repère rapidement que l'homme porte une ceinture explosive. À peine a-t-il le temps de s'éloigner qu'une détonation se produit. Le kamikaze vient alors de se faire exploser. Pour l'heure, aucune information ne permet de savoir si une victime a été touchée par l'explosion du kamikaze. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le policier a sans doute épargné des dizaines de vies.