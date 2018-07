publié le 29/06/2016 à 07:52

Il était 22 heures, mardi 28 juin, lorsque trois kamikazes ont surgi à l'aéroport international d'Istanbul-Atatürk. Avant de se faire exploser, ils ont ouvert le feu avec des armes automatiques contre des passagers du terminal des vols internationaux, faisant au moins 36 morts. Au moment du drame, Émilie, une voyageuse française, était en transit dans cet aéroport. Accompagnée de son époux et de sa petite fille de trois ans et demi, elle comptait rejoindre Beyrouth.



"On a entendu des coups de feu, j'ai pris ma fille et j'ai couru. (...) C'est après, en voyant tout le sang par terre, le toit tombé, les gens qui étaient morts, qu'on se dit qu'on est des morts vivants. Peu importe où on est, on est frappé", témoigne Émilie au micro de RTL. Elle raconte ainsi comment la panique et l'instinct de survie se sont emparés du terminal : "On suit la foule. On n'a pas le temps de percuter et de réagir. On voit des gens courir, on court. On entend des coups de feu, on court".

Quelques heures après l'attaque, les autorités ont fait vider l'aéroport. Émilie n'a alors pas pu compter sur une quelconque aide ou prise en charge. "Le relogement, c'est nous qui avons payé. On s'est débrouillé comme on a pu. Pareil pour revenir à l'aéroport", affirme cette Française qui espère pouvoir poursuivre son voyage en sécurité.