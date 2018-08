publié le 17/08/2018 à 13:27

C'est un geste qui émeut les internautes à travers le monde. Celeste Ayala, une jeune policière argentine, se trouvait mardi 14 août dans un hôpital pour enfants dans la province de Buenos Aires (Argentine) avant de faire une terrible découverte. Alors qu'elle patiente dans un couloir, elle entend un bébé hurler de douleur et de faim. Abandonné, il pleurait depuis plusieurs heures, rapporte le quotidien argentin La Nacion.



L'agente de police a alors demandé aux infirmiers la permission d'allaiter l'enfant affamé. C'est son collègue Marcos Heredida qui a immortalisé la scène en photo avant de publier le cliché sur Facebook. "Ce genre de choses ne se voit pas tous les jours", écrit-il en légende.

"Je veux rendre public ce grand geste d'amour que tu as eu aujourd'hui avec ce petit bébé, a-t-il ajouté. Sans le connaître, tu n'as pas hésité et pendant un moment tu as fait comme si tu étais sa mère. Tu ne te souciais pas de la crasse et de l'odeur, comme les professionnels de l'hôpital."

Le bébé avait été séparé de sa mère sur ordre du du tribunal de famille et laissé seul dans cet hôpital. Le geste de la jeune policière a été partagé des dizaines de fois sur les réseaux sociaux. Les secours de la ville ont félicité Celeste Ayala, qui est aussi pompier volontaire.