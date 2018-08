publié le 19/08/2018 à 17:09

"Un geste d'amour spontané", a commenté Cristian Ritondo, le ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires su Twitter. Celeste Ayala, la policière qui avait allaité un enfant abandonné dans un hôpital pour enfants de la province de Buenos Aires le 14 août dernier, a été promue au rang de sergent.



Son geste, immortalisé par un de ses collègues, avait ému le monde entier et il a aussi interpellé les plus hautes sphères de sa hiérarchie qui ont décidé de féliciter la policière. Cristian Ritondo a donc annoncé, vendredi 17 août, que Celeste Ayala, qui est aussi pompier volontaire, avait été promue sergent au sein de la police argentine.

"C'est la police qui nous rend fiers, la police que nous voulons", a-t-il commenté. Le bébé avait été séparé de sa mère sur ordre du tribunal de famille et laissé seul dans cet hôpital de Berisso, selon le média argentin La Nacion.

Hoy recibimos a Celeste, la oficial que amamantó a un bebé en el Hospital de Niños de #LaPlata para notificarle su ascenso. Queríamos agradecerle en persona ese gesto de amor espontáneo que logró calmar el llanto del bebé. La policía que nos enorgullece, la policía que queremos. pic.twitter.com/8aBp0Xj4Zj — Cristian Ritondo (@cristianritondo) 17 août 2018

La scène, photographiée par un collègue policier, est rapidement devenue virale et a fait le tour de la planète. "Je veux rendre public ce grand geste d'amour que tu as eu aujourd'hui avec ce petit bébé", a-t-il commenté sur Facebook, "sans le connaître, tu n'as pas hésité et pendant un moment tu as fait comme si tu étais sa mère".