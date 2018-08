Aquarius : la France va accueillir 60 migrants débarqués à Malte

publié le 14/08/2018 à 18:49

Un accord européen a finalement été trouvé pour accueillir les migrants sauvés en mer par l'Aquarius, mardi 14 août. Le bateau humanitaire de SOS Méditerrannée et Médecins sans frontières a été autorisé à accoster à Malte en fin de journée. En contrepartie, les 141 migrants qu'il a sauvés, ainsi que les 114 qui sont arrivés par un autre bateau la veille, vont être transférés dans cinq pays européens qui vont se partager leur accueil.



L'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, l'Allemagne et la France vont ainsi accueillir chacun une partie de ces migrants. L'Élysée a annoncé que 60 d'entre eux seront pris en charge par des fonctionnaires de l'Ofpra, l'organisme chargé de l'asile en France, qui doivent se rendre sur place.

Emmanuel Macron a salué cet accord "de coopération européenne sur une initiative franco-maltaise", tandis que l'Élysée a fustigé l'attitude de l'Italie qui refuse de recevoir les bateaux des ONG, face à laquelle la France veut défendre un principe de solidarité et de coopération conforme aux valeurs européennes. L'exécutif souhaite "proposer dans les prochaines semaines un mécanisme pérenne" pour "éviter les crises à répétition".

Coopération européenne concrète actée sur l’#Aquarius, sur initiative franco-maltaise. Je remercie Malte pour son geste humanitaire et l’assure de la totale solidarité de la France. Il n’y a pas d’alternative à la coopération. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 août 2018

Des migrants "épuisés"

Lors de sa précédente errance, l'Aquarius avait été accueilli par l'Espagne au terme d'une passe d'armes diplomatique entre pays européens, et la France avait été vivement critiquée pour avoir fermé ses portes au navire. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé que son pays prendrait cette fois 60 migrants en charge, comme la France. Le Portugal en accueillera 30 sur son territoire.

Des migrants érythréens et somaliens sauvés par l'Aquarius le 10 août 2018 Crédit : Guglielmo Mangiapane / SOS MEDITERRANEE / AFP

Les migrants à bord de l'Aquarius ont été sauvés vendredi 10 août au large de la Libye, et sont essentiellement originaires de Somalie et d'Érythrée. La moitié sont des mineurs, dont deux enfants de moins de 5 ans et trois de moins de 13 ans. "Épuisés, marqués par leur voyage et leur séjour en Libye", les rescapés vont enfin pouvoir rejoindre la terre ferme.