Antarctique : un iceberg grand comme le Gard dérive dans les eaux

L'iceberg A-68 qui s'est créé entre le 10 et le 12 juillet 2017.

publié le 11/09/2018 à 03:09

Avec ses 5800 km², il est comparable à la superficie d’un département comme le Gard. L’iceberg A-68 s’est créé entre le 10 et le 12 juillet 2017, lorsqu’il s’est détaché de la barrière de glace Larsen-C, en Antarctique. Des scientifiques de la NASA ont pu observer directement le bloc de glace en novembre 2017.



"La plupart des icebergs que j’ai déjà pu observer avaient l’air relativement petits et compacts, avec une surface immergée plutôt minime. Celui-là est totalement différent", expliquait alors Kathryn Hansen, rédactrice pour l’Earth Observatory de l’agence spatiale. "A-68 est tellement grand que l’on a l’impression qu’il ne s’est pas détaché, on en voit pas le bout", ajoutait-elle.

Si pendant les 13 premiers mois de son existence A-68 est resté relativement statique, il semble aujourd’hui prendre une nouvelle trajectoire du fait de sa rotation à 90 degrés, rapporte Ouest-France. En raison de sa taille il se déplace néanmoins lentement.

Poussé par les courants vers le nord, il pourrait remonter vers le continent, indique le journal local. Mais il finira certainement par se dissoudre en route. Un processus qui peut prendre quelque dizaines d’années pour les icebergs les plus résistants.