publié le 16/01/2021

Soixante-quinze après la fin de la Seconde guerre mondiale, certains semblent déjà avoir oublié les camps de concentration nazis. C'est en tout cas l'impression ressentie par les employés de la fondation qui s'occupe de l'ancien camp de Buchenwald, près de Weimar, en Allemagne.

Le week-end dernier, les gardiens de la Mémoire du camp de Buchenwald ont découvert avec stupeur le parking bondé et des Allemands venant faire de la luge sur une colline du camp. Les chutes de neige avaient en effet attiré une foule de personnes désirant profiter de la météo.

"Actuellement, en raison de la pandémie, les installations de sports d'hiver sont fermées en Thuringe, donc ils utilisent le mémorial", a déclaré Rikola-Gunnar Lüttgenau, historien à Buchenwald, à la BBC. "Malheureusement, de plus en plus de gens ne respectent pas l'endroit, font de l'équitation ou de la moto dans les bois", a-t-il ajouté.

Entre 1937 et 1945 le camp de Buchenwald a détenu 280.000 hommes, femmes et enfants. La plupart étaient juifs, homosexuels, tziganes, prisonniers de guerre ou résistants. La plupart étaient exploités par les Nazis pour travailler dans les usines d'armement allemandes, notamment pour construire des fusées V1 et V2. Plus de 56.000 détenus y sont morts, rapporte la BBC.

Malheureusement, les scènes irrespectueuses sont monnaie courante dans les anciens camps de concentration. Les membres de la fondation qui s'occupe de la mémoire à Auschwitz, en Pologne, doit chaque année rappeler à l'ordre les visiteurs qui n'hésitent pas à se prendre en selfie dans ce sanctuaire.