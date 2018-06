publié le 29/06/2018 à 21:34

Si l'Argentine a son Messi sur le terrain, son dieu lui, est dans le stade. Santa Maradona. En pleine lumière. Debout, les bras levés vers le ciel. Les mains de dieux implorantes. Le regard perdu. En transe ! On dirait le Christ dans une peinture de la Renaissance. Tout autour de lui, dans l'ombre, les bras des supporters sont tendus vers leur légende.



Chancelant, il est tenu à la taille par deux hommes. "C'est une photo qui ressemble bien à Diego Maradona. Il y a quelque chose d'un peu hystérique dans ce dévouement, dans cette foi, dans cette passion", explique Alexandre Julliard, traducteur de l'autobiographie de l'idole argentine.

Le cliché a été pris mardi 26 juin dans la soirée au début de la rencontre décisive Nigéria - Argentine par la photographe de l'AFP, Olga Maltseva. Nous sommes dans le stade de Saint-Pétersbourg juste après le premier but signé Lionel Messi à la 14e minute.

Il y a quelque chose de tragique avec Maradona qui a tant de fois ressuscité, malgré la drogue et deux crises cardiaques. "Cette photo, ça démontre aussi quelqu'un qui n'a pas l'air très bien dans sa peau et qui semble être un peu dépressif", poursuit Alexandre Julliard.



Les photographes d'ailleurs ont surtout l'objectif rivé sur ses frasques pendant les matchs, car le célèbre numéro 10 a donné un triste spectacle pendant que son équipe battait, au bout du suspense, le Nigéria.



On l'a vu danser puis somnoler après l'égalisation des Nigérians, avant de faire un malaise. Lors du deuxième but de l'Argentine en toute fin de match, il a bondit sur son siège, adressant des doigts d'honneur à la foule. Certains l'ont même donné pour mort. Pas de doute en tout cas que Maradona, bien vivant, fera encore parler de lui samedi 30 juin à Kazan, lors du 8e de finale contre l'équipe de France.