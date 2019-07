VIDÉO - Le passager d'un avion utilise un écran tactile avec ses pieds

publié le 18/07/2019 à 21:28

Utiliser ses pieds, nus, pour changer de chaîne, une nouvelle mode ? Pas encore, même si certains semblent apprécier la méthode. Une vidéo en atteste d'ailleurs. On y voit un passager dans un avion faire fonctionner son écran tactile, non pas avec ses mains comme il en est coutume mais avec ses pieds. Et de façon particulièrement décontractée.

La vidéo, publiée lundi 15 juillet, a été vue plus de 10 millions de fois sur Twitter et a fait réagir plus de 38.000 internautes dans les commentaires. Certains se sont même questionnés sur un possible handicap, qui l'empêcherait d'utiliser ses mains pour faire fonctionner son écran. Mais l'auteure de la publication a indiqué que le passager avait bel et bien été vu en train de porter tous ses sacs, de monter et de descendre de l'avion, et donc d'utiliser ses mains sans aucun problème.

"Il aime juste regarder la télé avec ses pieds" a-t-elle conclu, en ajoutant qu'aucune information sur le numéro de vol ou la destination ne serait communiquée.

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd — Alafair Burke (@alafairburke) 15 juillet 2019