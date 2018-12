publié le 14/12/2018 à 11:39

Aux États-Unis, sur l'autoroute reliant le New Jersey à New-York, le traîneau du Père Noël était bien garni. Ce jeudi 13 décembre à 8h30, un fourgon blindé de la Brinks a perdu une partie de son chargement selon le New York's ABC 7. La porte s'est ouverte et les billets qu'il contenait se sont déversés sur la chaussée, créant une véritable pluie d'argent.



Sur l'autoroute, de nombreux automobilistes sont allés jusqu'à s'arrêter et descendre de leurs véhicules. Sur une vidéo amateur, filmée par un témoin de la scène, on peut en voir certains se précipiter sur la route pour remplir leurs poches de billets. L'une de ces automobiliste, interrogée par Great Falls Tribune, raconte avoir également vu " un homme en uniforme de la Brink's courir entre les voitures pour essayer de récupérer les billets tombés".

Un bouchon s'est évidemment créé sur la route et deux accidents, heureusement sans gravité, sont quand même à noter. La société Brinks, qui a confirmé l'incident, n'a pas précisé le montant perdu. La police d'East Rutherford a lancé jeudi un appel à témoins pour récolter un maximum d'informations sur cet incident et retrouver les personnes ayant ramassé les billets.

> Brinks Truck Spills Cash On New Jersey Highway