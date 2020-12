et AFP

publié le 02/12/2020 à 19:40

Si l'apparition de l'étrange monolithe dans le désert de l'Utah, aux États-Unis, reste un mystère total, sa disparition récente semble avoir été élucidée. Celle-ci n'a rien à voir avec quelconques extra-terrestres. Le mardi 1er décembre, le photographe Ross Bernards a publié des images sur Instagram montrant quatre hommes s'affairant de nuit pour démanteler cet étrange obélisque.

L'auteur des clichés décrit la scène dont il a été témoin : quatre hommes qui surgissent, mettent à bas le prisme métallique de plus de 3,5 mètres de haut et le démontent avant de l'emporter dans une brouette vers une destination inconnue. "L'un d'entre eux s'est tourné vers nous et a dit 'ne laissez pas de traces'", écrit-il.

Après la publication du photographe, un funambule et adepte des sports extrêmes dénommé Andy Lewis, 34 ans, a mis en ligne sur YouTube une vidéo intitulée "Nous avons enlevé le monolithe de l'Utah". La vidéo montre des images similaires aux photos et au récit fournis par Ross Bernards, avec l'obélisque évacué dans une brouette, mais ne fournit pas davantage d'explications.

> We REMOVED the Utah Monolith. || Nov 27, 2020 ||