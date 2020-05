VIDÉO - États-Unis : des vagues fluorescentes sur les plages de Californie

publié le 06/05/2020 à 22:00

Depuis quelques jours, des vagues fluorescentes sont visibles la nuit depuis les plages du sud de la Californie. Il s'agit de planctons qui produisent de la lumière et s'agglomèrent à la surface de l'eau en lui donnant une teinte rougeâtre de jour, qui devient lumineuse à la nuit tombée.



"Je pratique le surf depuis vingt ans et je n'ai jamais rien vu de tel", a confié un pasteur de 37 ans, Dale Huntington, au journal The Guardian. "Lorsque je plongeais les mains dans l'eau, j'avais l'impression qu'elles étaient entourées d'un bâton lumineux". Des dizaines de Californiens ont bravé le confinement pour admirer cet incroyable phénomène naturel et le prendre en photo.

L'un d'eux a même réussi à filmer un dauphin nageant au milieu du plancton phosphorescent à Newport Beach. Le résultat est complètement hypnotique.

Selon les scientifiques, ce type de phénomène est observable depuis les années 1990, et peut durer de quelques jours à quelques mois. Les experts d'institut d'Océanographie de San Diego pensent que le phénomène lumineux est le plus intense deux heures après le coucher du soleil.