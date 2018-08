Italie : tollé autour de l'eau turquoise d'une plage paradisiaque

publié le 28/08/2018 à 02:26

Sable blanc, eau bleu turquoise... La plage de Rosignano Solvay, en Toscane, est une destination prisée des touristes. Pour cause, la couleur claire de l'eau est inhabituelle dans le nord-ouest de l'Italie. Une teinte photogénique due aux déchets toxiques que reverse l'usine Solvay dans l'eau, selon Brut.



Située à quelques mètres du bord de mer, cette usine de soude y rejette ses eaux industrielles depuis des décennies. Les résidus de calcaire et de chlorure de calcium auraient ainsi donner cette teinte à l'eau et au sable. Selon Le Point, l'usine Solvay aurait déversé 1 449 kilos d'arsenic, 1540 de chrome, 71 de mercure, 3218 de plomb et 15 049 de zinc dans la mer en 2011.

Bien que la baignade soit autorisée à Rosignano, de nombreux militants écologistes alertent sur les risques de cette pollution, qui nuit au développement de la faune et flore marine. Des accusations que nient Solvay. Le groupe belge affirme que "la couleur du sable à Rosignano est due à la présence de poussières très fines de calcaire et de gypse non toxiques présentes dans les effluents industriels de Solvay".