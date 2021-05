Une mèche de six cheveux de Kurt Cobain vendue aux enchères

et AFP

publié le 19/05/2021 à 20:34

Un peu d'ADN de la plus grande star du grunge pour moins de 12.000 €. Voilà ce dont peu se réjouir l'heureux acheteur d'une mèche de cheveux de Kurt Cobain, vendue aux enchères le 15 mai dernier.

Ces six cheveux blonds proposés à la vente appartenaient à Tessa Osbourne, amie du chanteur qui lui avait fait une coupe en 1989, selon Ouest France. Elle avait alors pris soin de conserver quelques cheveux dans un sachet dans lequel ils se trouvent toujours plus de 30 ans plus tard. Pour preuve, une photo de la jeune femme aux côtés de Kurt Cobain, ciseaux à la main, accompagne le lot.

Depuis, ces cheveux ont été offerts par Tessa Osbourne à une artiste américaine, Nicole DePolo, après la mort du chanteur en 1994. L'actuel propriétaire était John Reznikoff, l'un des plus grands collectionneurs de cheveux de personnalités au monde.

Selon la maison de vente Iconic Auctions, ce lot propose "les seuls cheveux de Kurt Cobain disponibles sur le marché". Ils se sont finalement envolés pour 14.145 dollars , soit 11.500 €.