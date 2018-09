Un millionnaire cherche une femme pouvant lui donner un héritier contre de l'argent

publié le 12/09/2018 à 15:32

"Je recrute", a-t-il déclaré à la télévision britannique. Invité de l'émission Good Morning Britain vendredi 7 septembre dernier, Sir Benjamin Slade, un aristocrate britannique millionnaire de 72 ans a formulé une demande quelque peu surprenante. En quête d'un héritier, il a lancé un appel à candidatures pour trouver une compagne.



Et ses critères sont précis. Il recherche une femme pouvant conduire un hélicoptère, possédant une licence de tir, qui soit âgée entre 30 et 40 ans, qui mesure moins de 1m67 et... qui doit vouloir fonder une famille. Car c'est bien un héritier, un garçon de préférence, que désire Sir Benjamin Slade.

"Je pense que c'est vraiment important d'avoir quelques enfants. Je n'ai jamais eu de famille, alors c'est peut-être le moment, non ?", a-t-il lancé sur le plateau de l'émission. Il s'était d'ailleurs séparé de sa dernière compagne en 2017, car elle était "trop vieille" pour avoir des enfants.

En contrepartie de cet enfant, la femme choisie pourra bénéficier de la fortune de ce descendant du roi d'Angleterre, Charles II. Il propose en contrepartie voyages, repas gastronomiques, soirées de gala et 56.000 euros "d'argent de poche." Pour l'aristocrate, une relation, "c'est un partenariat à 50/50."