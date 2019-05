Tout ce que vous ne savez pas sur vos muscles.

publié le 17/05/2019 à 13:30

Comment fonctionne les 600 muscles qui composent notre organisme ? Ils nous servent en permanence au quotidien, de façon vitale ou anecdotique, et pourtant on les connait mal.

Quel est le muscle le plus long, le plus petit ou encore le plus fort ?

Ceux des hommes et des femmes sont-ils différents ?

Nous apprendrons également d'où viennent les courbatures et comment nous en débarrasser, à faire la différence entre force et endurance...

Et puis les muscles ça s’entretient et ça se nourrit puisqu'ils nous servent également de grenier à réserve lorsque notre corps en a besoin ! Nous verrons qu'il n'est pas utile de ressembler à un culturiste pour être en pleine forme...

Damien Bachasson, kinésithérapeute, chargé de recherche à l’Institut de Myologie nous fait découvrir nos muscles...



