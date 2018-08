publié le 28/08/2018 à 21:31

La tentation était trop grande. En pleine canicule, ce saisonnier de 28 ans passait ses journées à travailler sur les plages cannoises, sous un soleil de plomb. Un travail "harassant", selon Sabry, avec "aucun endroit pour se reposer".



À quelques mètres de lui se dresse l'hôtel le plus chic de la Croisette. Alors, le jeune homme y a vu l'endroit idéal pour ses temps de pause. Spas luxueux, salons cossus... Tous les jours pendant deux heures, le plagiste est parvenu à s'infiltrer sans effraction au Martinez, et en a profité "à l’œil". Un jeu d'enfant, car il y avait été invité il y a deux ans.

Ces repos 5 étoiles ont duré trois semaines, du 1er au 21 août. Mais le 22 août, les services de sécurité et les nombreuses caméras de surveillance l'ont repéré, mettant fin à son manège.

"Je voulais être seul et charger mon téléphone", s'est justifié l'entourloupeur lors de son audition au tribunal de Grasse, relatée par Nice-Matin. Le jeune homme n'aurait d'ailleurs consommé que des pommes et des bouteilles d'eau minérale. Mais au regard de son casier judiciaire (vols et escroqueries), le tribunal a condamné le saisonnier à 100 jours-amendes de 5 euros.