publié le 19/01/2019 à 12:23

"Je ne me doutais pas que j'avais avalé ça", a déclaré cette quadragénaire au journal britannique The Independent. Fin novembre, cette Irlandaise du Nord s'est réveillée en pleine avec des douleurs au ventre. Elle décide alors de prendre un antalgique mais avale par inadvertance, toute la plaquette d'aluminium dans laquelle sont contenus les comprimés, explique le journal, qui relaie une étude du British Medical Journal.



Après de graves douleurs à l’œsophage, elle s'est rendue à l'hôpital, mais aucune anomalie n'a été détectée après de multiples examens. Deux semaines plus tard, c'est finalement une endoscopie qui a révélé la présence de la plaquette dans la gorge de la patiente. L'objet a pu être retiré après 17 jours de calvaire.

"Je n'y ai pas cru quand j'ai vu les images. Ces trois semaines ont été vraiment effrayantes pour moi", a déclaré l'Irlandaise qui n'avait aucun souvenir d'avoir avalé l'objet. Après plusieurs nuits à l'hôpital, celle-ci a rejoint son domicile saine et sauve.