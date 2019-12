Qui est vraiment Robbie Williams ?

et Thomas Hugues

publié le 06/12/2019 à 13:00

Le 14 décembre Robbie Williams chantera pour la soirée de l’élection Miss France !

Mais ce n'est pas sa seule actu puisqu'il vient de céder à la tradition de l'album de Noël en sortant son disque The Christmas Present.

Robbie le bad boy sait se transformer en crooner chic !

Robbie Williams a 45 ans, il est au top depuis bientôt 30 ans depuis son premier succès, c‘est l'artiste solo qui a vendu le plus de disques au Royaume-Uni !

Comment a t-il su transformer l'essai après sa carrière dans un boys band ?

Comment Robbie Williams s'est battu contre ses addictions ?

à quoi ressemble sa vie privée depuis qu'il s'est assagit ?

Pourquoi at-il autant de mal à s'imposer aux Etats-Unis ?

De ses débuts dans les années 90 avec le boys band Take That à son nouvel album de chansons de Noël, on retrace la carrière de la popstar britannique Robbie William avec Éric Jean-Jean.



> Robbie Williams | Let It Snow (Official Audio)