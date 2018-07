Robbie Williams dans la Curiosité

publié le 29/11/2016 à 20:00

Robbie Williams, un crooner au corps tatoué

Il a le sens du scandale, du show et vient de sortir son douzième album "Heavy Entertainment Show"... Mais qui est donc Robbie Williams ? Comment depuis les Take That est-il devenu une star planétaire, un papa aux bras musclé et au grand cœur, un musicien génial aux clips parfois un peu trash ? Eric Jeanjean nous raconte la vie, l'histoire de l'homme et de l'artiste.



Ce que j’espère accomplir avec cet album : partager une expérience avec des millions de gens par le divertissement… et sous anabolisant Robbie Williams Partager la citation





Robbie Williams s'éclate sur son nouveal album, "The Heavy Entertainment Show" Crédit : Goodgroves/Shutterstock/SIPA

Des animaux et des hommes

Un cerf nommé Chambord et star des plateaux de tournage, un Jack Russel prénommé Roots fidèle compagnon de ses années d'études vétérinaires, un cochon dinde surnommé Kenzo au caractère bien trempé... Hélène Gateau nous raconte ses meilleurs souvenirs et nous fait découvrir des animaux extraordinaires qui ont jalonné son quotidien.

Hélène Gateau est vétérinaire, chroniqueuse sur RTL, le week-end à 6h45, aux côtés de Vincent Perrot dans « Vincent de 5 à 7». Elle publie Des hommes et des animaux, aux éditions Carnets Nord.



Des hommes et des animaux

Le permafrost : une bombe sous la banquise

C'est un scénario qui fait froid dans le dos. Alors qu'en Sibérie est réapparu à l'été 2015 le terrifiant bacille de l'anthrax, jusque-là prisonnier des sols gelés, le réchauffement climatique va-t-il venir faire fondre la banquise et libérer des milliers de virus et de méthane ?

Emilie Rauscher, journaliste au magazine Sciences et vie, nous éclaire sur le permafrost et sur les risques liés à la fonte des glaces.



La banquise en Norvège Crédit : AFP PHOTO / Scanpix Norway / Berit Roald