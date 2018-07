Les noms de famille ont-ils tous une signification ?

publié le 29/06/2016 à 07:00

Avec plus de 1 million et demi de patronymes, la France détiens le record du monde de noms de famille différents. Plus qu'une signature, il représente un véritable héritage et beaucoup d'entre nous en ignorent la signification. Saviez-vous par exemple que la plupart des noms en "ac" définissent le lieu où vivaient peut-être vos ancêtres ("Montagnac", celui qui habite dans la montagne...) ou encore que près d'un tiers des noms proviennent en réalité de prénoms... (Martin, Bernard...) Alors, quelle histoire se cache derrière les noms de famille ? Que disent-ils de nous ? Quels sont les plus difficiles à porter ?

Notre invitée

Marie-Odile Mergnac, auteur, historienne et généalogiste, auteur de "L'Atlas des noms de famille" (Ed.Archives et culture)

"L'Atlas des noms de famille" par Marie-Odile Mergnac

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr ou ici.Vous pouvez laisser vos coordonnées et votre message sur RTL.fr

Sujet à venir

Jeudi : La vengeance est-elle utile ?