Quand les gourous pètent un câble !

publié le 24/06/2019 à 13:02

Il y a 50 ans les adeptes de la secte de Charles Manson assassinaient Sharon Tate actrice et compagne de Roman Polanski, alors enceinte de huit mois, ainsi que quatre de ses proches. Cette tragédie a inspiré Quentin Tarantino pour son dernier film « Once Upon A Time ».

Qui sont ces hommes et ces femmes ?

Quels sont leurs armes et leurs méthodes pour endoctriner leurs adeptes jusqu'à les amener au suicide collectif ?

Comment ont-ils sombré dans la folie et que sont-ils devenus ?

Avec notre invité l’historien Bruno Fuligni on revient sur ces gourous meurtriers tels que Charles Manson, le pasteur Jim Jones ou encore Jo Di Mambro et Luc Jouret, les Gourous de la secte du temple Solaire

à lire : Les affreux de l’histoire publié chez First



Les affreux de l'histoire

à voir : Le film Once Upon a time..In Hollywood sortie en France le 14 août 2019



> ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD - Official Teaser Trailer (HD)