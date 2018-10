Ordre du Temple Solaire : Histoire d’une folie

publié le 24/10/2018 à 17:11

L'édito de Jacques Pradel







Tout le monde a entendu parler de l’Ordre du Temple solaire, et des suicides collectifs, qui ont fait, entre octobre 1994 et mars 1997, au Canada, en Suisse et en France, 74 victimes , dont onze enfants et adolescents

On a retenu de ces drames, l’histoire d’une folie. Celle des deux fondateurs de ce mouvement initiatique aux allures de secte, un médecin aux pratiques sulfureuses, Luc Jouret, et un ancien barbouze qui avait basculé dans l’ésotérisme, Joseph di Mambro.

Mais aujourd’hui, près de 25 ans après le premier massacre de 1994, on peut se demander si toute la vérité a bien été dite sur cette affaire, certains proches des victimes pensent que les véritables commanditaires de ces « assassinats collectifs » n’ont jamais été inquiété par la Justice, ni en France, ni en Suisse, ni au Canada.



Derrière la folie des actes, ils pensent que l’Ordre du Temple Solaire était en réalité une énorme affaire politico-financière, et qu’on a décidé, au nom de la raison d’Etat de ne pas dévoiler les véritables raisons de ces meurtres qui ont permis d’éliminer des témoins trop génants. Nous verrons ce que pensent mes deux invités de cette dernière hypothèse





L'enfant aux étoiles







Nos invités

Julien Sansonnens, écrivain (ancien député Suisse) auteur du livre « L'enfant aux étoiles » qui vient de paraître aux éditions de L’Aire, Eric Lemasson, journaliste d’investigation, auteur , en 1996 d’un documentaire de télévision, « Soleil Trompeur » , diffusé dans l’émission de France 2 Envoyé Spécial.