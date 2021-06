Pourquoi le ciel est-il bleu alors que l'espace est noir ?

publié le 02/06/2021 à 07:01

Si vous avez des enfants, ils vous ont forcément posé la question. "Pourquoi le ciel, il est bleu ?" Et là vous, vous avez répondu : "Euh… bah en fait… euh de toute façon, c'est pas l'heure, vas te brosser les dents et au lit !". Ceci dit c'est vrai ça, pourquoi de la Terre, on le voit bleu, le ciel alors que depuis la Lune, il est noir ? Comme tout le reste de l'espace d'ailleurs. Eh bien en fait tout ça c'est à cause du soleil.

C'est quand il nous éclaire la journée que le ciel est bleu. La nuit, vous avez remarqué, sans soleil, il a sa couleur véritable : il est noir. La lumière du Soleil est une lumière qu'on dit blanche. En vérité, c'est plutôt un mélange de toutes les couleurs qui existent et que notre œil perçoit comme du blanc.



Toutes les couleurs mélangées ça fait du blanc. Si vous prenez un disque, que vous tracez dessus des traits multicolores et que vous le faites tourner très vite, vous ne verrez que du blanc ! Quand cette lumière du soleil passe à travers l'atmosphère de la Terre, elle rencontre différentes molécules, qui vont laisser passer certaines couleurs et en absorber d’autres.

Comme des filtres. Le rouge, l'orange, le jaune par exemple, passent tranquillement leur chemin. Mais le bleu, lui, il est retenu par les molécules d'air qui le diffusent tout autour. C'est pour cette raison que le ciel est bleu. Mais quand il y a des nuages, il se passe encore un tout autre phénomène.

Les nuages, comme vous le savez, sont composés d'eau. Et quand la lumière traverse une molécule d'eau, elle ne réagit pas de la même façon qu’avec une molécule d'air. Au lieu de diffuser uniquement le bleu, la molécule d’eau diffuse toutes les couleurs de la lumière. Et comme je vous l'ai dit au début, toutes ces couleurs, on les perçoit… en blanc. Donc en vrai, si nos yeux étaient suffisamment évolués, les nuages, on les verrait multicolores. Un peu comme au pays des Bisounours.

