Pour demander sa belle en mariage, un New-Yorkais romantique a conçu un Monopoly sur-mesure pour sa petite-amie, grande fan du célèbre jeu de société, rapporte la chaîne BBC. Pendant 45 jours, Kevin Jones s'est donc "improvisé menuisier amateur" dans sa cave, pour concevoir un plateau de jeu pour Kristin.



À la place des traditionnels noms de rues, il a soigneusement inscrit les restaurants, les spectacles et les lieux dans lesquels le couple s'est rendu et qu'il affectionne. Et pour que le jeu - et sa demande - soit parfait, Kevin Jones a dissimulé la bague dans une case chance conçue spécialement à cet effet.

Au moment fatidique de sa demande, l'Américain a fait appel à ses amis et à la famille. "Elle a lancé les dés et est tombée sur la case chance. La jeune femme a dû piocher une carte qui l'a envoyée sur la fameuse case "magique" renfermant la bague, explique Kevin à la radio britannique. Et d'ajouter : "Il y a eu beaucoup de larmes de joies". Et puisque Kristin a dit oui, le couple devrait se marier l'année prochaine.